L'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump (destra) discute con il primo ministro ungherese Viktor Orban durante il loro incontro nella residenza di Mar-a-Lago (Palm Beach), in Florida. Keystone

Joe Biden ha attaccato Donald Trump per aver ricevuto a Mar-a-Lago Viktor Orban, affermando che il premier ungherese «sta cercando una dittatura».

«Sapete con chi si incontra oggi a Mar-a-Lago? Con l'ungherese Orban, che ha dichiarato apertamente di non ritenere che la democrazia funzioni e di cercare la dittatura. Io vedo un futuro in cui difenderemo la democrazia, anziché sminuirla», ha detto ieri in un comizio, a Philadelphia, il presidente statunitense.

SDA