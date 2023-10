Joe Biden Keystone

La Casa Bianca chiede fondi di emergenza per 105 miliardi di dollari al Congresso per Israele, Ucraina e il rafforzamento del confine con il Messico.

La richiesta include 10,6 miliardi in sostegno militare a Israele, 61,4 miliardi per continuare a fornire armi e assistenza economica all'Ucraina e 9 miliardi in assistenza umanitaria per Israele, gaza e Ucraina.

«Questi conflitti possono sembrare lontani ma il risultato di queste battaglie per la democrazia contro il terrorismo e la tirannia sono vitali per la sicurezza degli americani», afferma il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan facendo eco alle parole pronunciate da Joe Biden nel suo discorso alla nazione. Aiutare gli alleati, anche se costoso, «pacherà per generazioni dividendi alla sicurezza americana», ha detto Biden.

SDA