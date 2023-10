Il presidente statunitense Joe Biden Keystone

Sarà un vertice a quattro quello cui parteciperà Joe Biden quando sbarcherà in Giordania dopo la visita prevista per domani in Israele.

Al summit, come ha annunciato il palazzo reale di Amman, parteciperanno, oltre al presidente Usa e al re Abdullah II di Giordania, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas).

Secondo il palazzo reale giordano, il vertice «discuterà dei pericolosi sviluppi a Gaza e delle loro ripercussioni sulla regione». I quattro leader cercheranno anche di lavorare per «trovare un orizzonte politico che rilanci il processo di pace israelo-palestinese», bloccato da anni.

Gli sforzi per creare uno Stato palestinese che conviva accanto a Israele sono ad un punto morto. Il governo del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu si è fermamente opposto e l'amministrazione Biden ha sostenuto le richieste per una soluzione a due Stati, ma ha fatto poco a livello diplomatico per portare avanti tale obiettivo.

Prima del vertice, Abdullah II incontrerà separatamente i tre leader per discutere «come garantire l'ingresso degli aiuti umanitari e dei generi di prima necessità nella Striscia di Gaza». Il segretario di Stato americano Antony Blinken è in tournée nella regione da quasi una settimana. Martedì incontrerà nuovamente ad Amman il re giordano e Abu Mazen prima di raggiungere Biden in Israele.

SDA