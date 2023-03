Biden: «Il vento è cambiato, le democrazie sono più forti»

Joe Biden durante il suo intervento al summit per la democrazia. Keystone

«Il vento è cambiato», il mondo sta invertendo la tendenza e andando «verso una maggiore democrazia»: lo ha detto Joe Biden intervenendo al secondo summit per la democrazia, al quale sono stati invitati 120 Paesi.

«Le democrazie sono più forti, le autocrazie più deboli», ha osservato.

«Grazie all'impegno dei leader riuniti oggi e alla tenacia delle persone in ogni regione che chiedono che i loro diritti siano rispettati e le loro voci siano ascoltate, stiamo vedendo indicatori reali che stiamo invertendo la tendenza», ha detto Biden, avvisando però che la democrazia non si deve mai dare per acquisita ed è «un lavoro che non finisce mai».

Zelensky: Russia in guerra contro democrazia

«La battaglia per l'Ucraina è una battaglia per la democrazia, è una battaglia per il mondo intero», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al summit.

«La Russia è da tempo in guerra con tutti voi», ha accusato riferendosi alle democrazie e ricordando gli sforzi di Mosca con la disinformazione, le interferenze elettorali, gli hackeraggi, l'uso dell'energia come un'arma.

«Le democrazie – ha aggiunto – devono essere in grado di agire senza fare compromessi. Dobbiamo sbarazzarci dall'illusione che compromessi con il male possano portare qualcosa alla libertà». «La democrazia ha bisogno di una vittoria, adesso», ha affermato.

SDA