Durante un evento in Pennsylvania, Joe Biden ha indossato, decisamente a sorpresa, uno dei cappelli di Donald Trump. La reazione dei repubblicani non si è fatta attendere.

Durante un evento in Pennsylvania, Joe Biden ha indossato, a sorpresa, uno dei cappelli di Donald Trump.

In effetti, non gli donava particolarmente... Durante una visita in Pennsylvania, il presidente statunitense uscente Joe Biden a sorpreso tutti indossando un cappellino rosso con la scritta.... «Trump 2024».

Si tratta di uno degli accessori della campagna elettorale del candidato repubblicano Donald Trump, che vuole tornare alla Casa Bianca.

Che Biden abbia improvvisamente cambiato idea in merito al suo più acerrimo nemico politico, colui che vede da sempre come una minaccia per la democrazia statunitense? Assolutamente no!

Le cose sono andate in questo modo: durante un incontro con i vigili del fuoco di Shanksville, per commemorare gli attacchi terroristici dell'11 settembre, un sostenitore di Trump ha consegnato al democratico il berretto in questione. L'81enne, per stare al gioco, lo ha preso e lo ha indossato.

Il video del presidente sorridente con il cappello rosso del suo rivale politico in testa è diventato rapidamente virale sui social. Il team di Trump ha reagito immediatamente: «Grazie per il supporto, Joe!», ha scritto il team sul servizio online X.

Biden regala in cambio un cappello a un sostenitore di Trump

Come ha in seguito dovuto ribadire il vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, il presidente USA ha deliberatamente preso il copricapo. Alla caserma dei pompieri, Biden ha infatti parlato dell'unità bipartisan che ha prevalso dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001: «Era importante tornare a quella situazione», ha scritto su X.

Come gesto, l'attuale inquilino della Casa Bianca ha regalato un berretto a un sostenitore di Trump, ha aggiunto Bates.

Ricordiamo che il 21 luglio il presidente USA ha abbandonato la corsa perché i dubbi sulla sua forma fisica e mentale si erano fatti sempre più forti. La fine della sua carriera politica è stata innescata da una performance disastrosa in un duello televisivo con Trump un mese prima.