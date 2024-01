Joe Biden è fiducioso riguardo a una soluzione a due Stati. Keystone

La creazione di uno Stato per i palestinesi non è impossibile sotto il premier israeliano Benyamin Netanyahu. «No, non lo è», ha risposto Biden a una domanda su tale soluzione con Netanyahu al comando.

Il presidente ha quindi spiegato che il primo ministro di Israele non è contrario a tutte le soluzioni a due Stati e ce ne sono diversi tipi: «Ci sono numerosi tipi di soluzioni a due Stati. Ci sono Paesi che sono membri dell'Onu e non hanno le loro forze armate. Penso che ci sono modalità in cui potrebbe funzionare», ha messo in evidenza Biden.

«Con il premier Netanyahu abbiamo parlato degli sforzi per assicurare il rilascio di tutti gli ostaggi» nella mani di Hamas, ha poi affermato Biden su X, sottolineando di aver ribadito a Netanyahu la «responsabilità di Israele a proteggere i civili».

Biden e Netanyahu – prosegue il presidente americano – hanno anche esaminato le mosse per aumentare gli aiuti umanitari ai civili mantenendo la pressione militare su Hamas.

SDA