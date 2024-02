"Nessun presidente responsabile lascerà indietro il suo popolo che lo ha seguito in battaglia", ha dichiarato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Keystone

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2025.

«Credetemi, è molto importante, nessuna persona, nessun presidente responsabile lascerà indietro il suo popolo che lo ha seguito in battaglia», ha dichiarato all'agenzia di stampa statale Belta.

Le precedenti elezioni presidenziali si sono svolte in Bielorussia nel 2020. Dopo il voto nel Paese scoppiarono proteste di massa contro i risultati per diversi mesi. L'opposizione si è rifiutata di riconoscere i risultati elettorali annunciati dalle autorità e li ha definiti truccati. Lukashenko è al potere in Bielorussia da 30 anni, dal 1994.

SDA