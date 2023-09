Il Premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Keystone

Aung San Suu Kyi rischia la vita in carcere poiché non riceve cure mediche né cibo adeguato: lo ha reso noto oggi il Partito politico della leader birmana accusando la giunta militare.

Suu Kyi è detenuta da quando i militari hanno preso il potere nel febbraio 2021. Negli ultimi giorni i media locali hanno riferito che il Premio Nobel, 78 anni, soffre di vertigini, vomita e non riesce a mangiare a causa di un'infezione ai denti.

«Siamo particolarmente preoccupati per il fatto che non stia ricevendo cure mediche adeguate e che non le stiano fornendo cibo sano, né un alloggio sufficiente con l'intenzione di mettere a rischio la sua vita», ha dichiarato la Lega Nazionale per la Democrazia.

«Se la salute di Daw Aung San Suu Kyi non solo è compromessa, ma anche la sua vita è in pericolo, la giunta militare è l'unica responsabile», si legge nella dichiarazione, che utilizza un appellativo birmano.

SDA