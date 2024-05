Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba con il segretario di stato USA Antony Blinken davanti al memoriale dei soldati uccisi Kiev Keystone

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita a Kiev, ha annunciato nuovi finanziamenti di due miliardi di dollari per usi militari all'Ucraina.

SDA

«Stiamo velocizzando munizioni, veicoli corazzati, missili e difese aeree per portarli in prima linea», ha detto il segretario di Stato americano – citato dal Guardian – aggiungendo che gli Stati Uniti sono concentrati sull'invio di sistemi missilistici Patriot e altre forme di difesa aerea critica in Ucraina.

SDA