Antony Blinken a Doha, in Qatar, per la mediazione Usa sul cessate il fuoco a Gaza. Keystone

Alcune, ma non tutte, le richieste di Hamas sono «realizzabili». Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in Qatar. Il diplomatico statunitense è a Doha nell'ambito della mediazione Usa per raggiungere il cessate il fuoco.

SDA

Davanti alla stampa Blinken ha poi aggiunto che gli Stati Uniti lavoreranno per «chiudere l'accordo» per il cessate il fuoco a Gaza e che presenteranno proposte «concrete» per il dopoguerra entro poche settimane.

Il divario è «colmabile»

«È ora di smettere di mercanteggiare» sulla tregua a Gaza, ha inoltre detto Blinken, sottolineando che il divario tra Israele e Hamas è «colmabile».

SDA