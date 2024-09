Josep Borrell lancia l'allarme sulla situazione in Medio Oriente. Keystone

Il vicepresidente della Commissione europea ed alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Josep Borrell ha detto che gli scontri crescenti tra Israele e Hezbollah minacciano di far precipitare il Medio Oriente in una guerra totale.

«Posso dire che siamo quasi in una guerra a tutti gli effetti», ha detto Borrell a New York. «Stiamo assistendo a più attacchi militari, più danni, anche collaterali, più vittime», ha aggiunto l'alto rappresentate Ue riferendosi ai combattimenti con il Libano. «Tutti devono mettere tutta la loro capacità per fermare» quanto sta accadendo, ha affermato Borrell.

Riguardo alla Striscia di Gaza, il vicepresidente della Commissione europea ha detto che «nonostante tutta la capacità diplomatica dispiegata nulla è riuscito a fermare la guerra», e ha accusato entrambe le parti di «temporeggiare».

