Josep Borrell è arrivato in Cina Keystone

L'alto rappresentante UE per gli Affari esteri Josep Borrell è arrivato stamattina in Cina, «appena atterrato per presiedere insieme all'omologo Wang Yi il Dialogo strategico Ue-Cina».

Lo scrive lo stesso Borrell su X, aggiungendo che si tratta di «una visita importante per discutere delle relazioni Ue-Cina e delle principali sfide regionali e globali con autorità governative, studiosi e rappresentanti delle imprese». La sua missione si concluderà sabato 14 ottobre.

Il capo della politica estera dell'Ue, che dovrà gestire la strategia di «riduzione del rischio» dell'Unione Europea, dà il via alla sua visita a pochi giorni dallo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas, che ha spinto Borrell a organizzare una riunione d'emergenza dei ministri degli Esteri europei.

Durante la missione, inoltre, Borrell solleverà anche la questione della guerra in corso in Ucraina, con la Cina ha cercato di posizionarsi come una parte neutrale, ma dando alla fine copertura alla Russia, a partire dalle votazioni all'Onu.

Il commissario al Commercio Ue Valdis Dombrovskis, durante la visita in Cina fatta a settembre, aveva criticato la posizione ambigua di Pechino sul conflitto tra Mosca e Kiev che stava influenzando l'immagine del Paese», in modo negativo.

Incontri con un'ampia gamma di interlocutori

L'alto rappresentante avrà, nella sua missione, «incontri con un'ampia gamma di interlocutori», secondo la nota diffusa ieri dalla Rappresentanza Ue a Pechino. Borrell co-presiederà domani con la controparte Wang Yi il dodicesimo Dialogo strategico Ue-Cina che «consentirà discussioni sulle relazioni bilaterali, sulle questioni internazionali e regionali, sulle sfide globali e sul multilateralismo».

Sempre domani, Borrell terrà un discorso alla Peking University. La sua visita sarà «l'ultima di una serie di importanti dialoghi Ue-Cina ad alto livello, che dovrebbe culminare nel summit Ue-Cina entro la fine dell'anno».

Nei mesi scorsi, Borrell ha dovuto prima cancellare una visita a Pechino a causa dell'infezione da Covid-19 e poi ha visto quella riprogrammata cancellata dalla parte cinese, all'improvviso. Poco dopo, a luglio, è emerso che il suo omologo era stato rimosso dalla carica per una relazione extraconiugale e per l'ipotesi di violazioni legate alla sicurezza nazionale.

SDA