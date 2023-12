Il presidente russo Vladimir Putin «ha deciso di continuare le guerra fino alla vittoria finale».

Il presidente russo Vladimir Putin. KEYSTONE

Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea Josep Borrell, intervistato da Guardian. Secondo Borrell, Putin «non può accontentarsi di un pezzo di Ucraina e lasciare che il resto dell'Ucraina appartenga all'Unione europea», non può «accontentarsi di una vittoria territoriale limitata».

Per questo motivo, secondo l'altro rappresentante della politica estera europea, «non rinuncerà alla guerra, soprattutto non prima delle elezioni americane, che potrebbero presentargli uno scenario molto più favorevole. Dobbiamo quindi prepararci a un conflitto di alta intensità per molto tempo».

L'Europa, secondo Borrell, deve guardare al «pericolo proveniente da una grande potenza che minaccia la nostra democrazia» e muoversi di conseguenza: «Se non cambiamo rapidamente rotta, se non mobilitiamo tutte le nostre capacità, lasceremo che Putin vinca la guerra in Ucraina» conclude l'alto rappresentante europeo.

SDA