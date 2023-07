Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby (foto d'archivio) Keystone

La Casa Bianca ha confermato che l'Ucraina ha iniziato a utilizzare le bombe a grappolo inviate dagli Stati Uniti, come anticipato dal Washington Post e dal Wall Street Journal.

In un briefing con la stampa, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha risposto in modo affermativo ad una domanda sulla questione.

Ieri, per il terzo giorno consecutivo, Mosca ha colpito Odessa provocando un morto e danni anche al consolato cinese. Due morti e 20 feriti si contano anche in raid su Mykolaiv.

ats