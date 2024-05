Il capo della Cdu Friedrich Merz al congresso del partito a Berlino Keystone

«La Germania e la Francia devono tornare a collaborare in modo stretto e a essere vicine». Lo ha detto il capo della CDU, Friedrich Merz, intervenendo al congresso di partito in corso a Berlino.

«Le relazioni fra Francia e Germania sono oggi deteriorate come non accadeva da decenni – ha aggiunto -. Questo non è positivo per la Germania, e non lo è per l'Europa». La Cdu, ha promesso Merz, «ristabilirà un rapporto di fiducia» con Parigi e collaborerà con la Polonia.

Nessuna collaborazione con l'ultradestra di Afd, ha poi ribadito il leader della Cdu. «Questa collaborazione col nostro partito non esiste», ha affermato. In vista delle elezioni nei Laender dell'est, Brandeburgo, Turingia e Sassonia, Merz ha detto: «Non saranno facili». «Noi lotteremo per avere il primo posto e lo faremo scontrandoci con Afd. Noi accettiamo la contesa con questo partito», ha concluso.

Merz ha affermato che sono partiti come l'Afd a rifiutare, deridere e voler distruggere dall'interno molti dei valori democratici e l'Europa unita, evidentemente anche con il supporto della Russia, sintetizza l'agenzia Dpa.

Con la nuova «piattaforma programmatica» che viene varata dal congresso di Berlino «dichiariamo guerra a tutti coloro che vogliono danneggiare e distruggere i nostri valori, la nostra Unione Europea, la nostra democrazia. Si scontreranno con la fiera resistenza di questo partito e di tutti i suoi componenti», ha detto il leader cristiano-democratico (Cdu).

Tutti i partiti democratici dovrebbero chiedersi perché hanno perso la fiducia degli elettori, ha affermato Merz sostenendo che questa sfiducia è terreno fertile per i partiti estremisti e l'Afd. La Cdu non collaborerà neanche con i partiti del populismo di sinistra. ha dichiarato.

