Il presidente si appresta a essere rieletto senza problemi. Keystone

La registrazione dei candidati per le elezioni presidenziali di marzo si è chiusa in Russia. Lo ha riferito la Tass, pubblicando una lista che include il presidente Vladimir Putin – del quale è attesa la riconferma – e tre politici che sostengono la guerra in Ucraina.

Nella lista non figura invece il candidato russo contro la guerra Boris Nadezhdin, dopo che la Commissione elettorale centrale (Cec) lo ha escluso giovedì dalla candidatura, sostenendo di aver riscontrato errori nella raccolta delle firme necessarie per la sua candidatura. Nadezhdin ha detto che contesterà la decisione della commissione davanti alla Corte Suprema russa.

La Cec ha registrato Vladislav Davankov, vicepresidente della Duma russa e membro di New People, Leonid Slutsky, leader del Partito Liberal Democratico (Ldpr), ultranazionalista fedele al Cremlino, e il candidato del Partito Comunista, Nikolai Kharitonov.

Putin ha scelto di candidarsi come indipendente invece di correre per il partito al potere Russia Unita e si prevede una facile vittoria per il presidente che controlla la Russia dal 2000 in tutte le leve dello Stato.

SDA