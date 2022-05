Cina a Biden, «Siete voi che su Taiwan giocate col fuoco»

La Cina risponde a Biden Keystone

Gli Stati Uniti stanno giocando con il fuoco usando la «carta Taiwan» per contenere la Cina e ne resteranno bruciati.

Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo cinese, ha replicato in una nota al presidente Joe Biden (che a sua volta ha lanciato oggi un monito alla Cina 'che sta scherzando con il fuoco' in merito all'aggressività su Taipei) ribadendo che il principio della 'Unica Cina' è il fondamento politico delle relazioni bilaterali.

Zhu ha esortato Washington «a interrompere qualsiasi osservazione o azione che violi il principio e i tre comunicati congiunti sino-americani».

