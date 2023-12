Le autorità nazionali hanno avvertito sui rischi legati alle ondate di maltempo attese ancora più pesanti nel nord della Cina. Keystone

Pechino è alle prese con gli effetti delle nuove nevicate delle ultime 24 ore che hanno portato alla chiusura delle scuole e a pesanti disagi per il trasporto, tra la cancellazione di voli e treni, e la sospensione dell'uso delle autostrade.

Nella capitale cinese, in particolare, i funzionari municipali hanno affermato che l'imminente ondata di freddo avrebbe potuto mettere sotto pressione le forniture elettriche. Secondo i dati postati sul sito del Capital International Airport, quasi la metà dei voli in partenza sono stati cancellati mercoledì, pari a diverse centinaia.

I media locali, inoltre, hanno riferito che alcuni treni ad alta velocità sono stati cancellati e alcune autostrade sono state chiuse in via precauzionale.

L'Osservatorio meteorologico di Pechino ha emesso l'allerta arancione per le nevicate attese: da questa mattina fino al 15 dicembre ne sono previste abbondanti, con la fascia più critica individuata fino a questa sera.

La Commissione municipale per l'istruzione ha emesso un avviso in cui, al fine di garantire la sicurezza e la salute di insegnanti e studenti, e in conformità con lo spiegamento generale della città, ha annunciato l'adozione «di misure temporanee immediate di apprendimento online per tutte le scuole primarie, secondarie, materne e professionali della città».

Le autorità hanno poi sollecitato i dipendenti di imprese e istituzioni a spostarsi in orari scaglionati e a lavorare, se possibile, in remoto.

SDA