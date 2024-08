Il premier cinese Li Qiang Keystone

Il premier cinese Li Qiang visiterà «su invito» questa settimana, dal 20 al 23 agosto, la Russia e la Bielorussia. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Pechino.

«Dal 20 al 23 agosto, il premier Li Qiang si recherà in Russia per presiedere il 29/esimo incontro regolare tra i capi di governo cinesi e russi e visiterà Russia e Bielorussia», ha riferito il ministero degli Esteri di Pechino in una breve nota.

La visita di Li è maturata in un momento in cui Cina e Russia stanno intensificando i rapporti di cooperazione economica e diplomatica, mentre Mosca è alle prese con le difficoltà di fronte all'avanzata di Kiev nell'oblast russo di Kursk. La partnership strategica sino-russa si è rafforzata dall'invasione dell'Ucraina voluta dal Cremlino a febbraio 2022, che la Cina non ha mai condannato.

La Nato ha definito di recente Pechino un «facilitatore decisivo» della guerra, mentre il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha visitato la Cina due volte nel 2023, promettendo a dicembre di essere un «partner affidabile» per il Dragone. Minsk, tra l'altro, è uno stretto alleato di Mosca e a luglio è entrata ufficialmente a far parte della Organizzazione della cooperazione di Shanghai (Sco), diventando il decimo Paese del blocco che Pechino vede adesso come un potenziale contrappeso all'ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti.

