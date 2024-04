I commenti di Kurt Campbell (a destra nella foto) non sono piaciuti a Pechino. (Immagine d'archivio). Keystone

La Cina ha definito «pericolosi» i giudizi del vice segretario di Stato americano Kurt Campbell su Taiwan.

SDA

Nel corso di un recente evento del Center for a New American Security (think tank di Washington), il funzionario statunitense ha rilevato che il progetto del sottomarino a propulsione nucleare Aukus (l'alleanza sulla difesa tra Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti) potrebbe aiutare a scoraggiare qualsiasi mossa di Pechino ai danni di Taiwan.

«Le sue osservazioni sono molto pericolose», ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan che fa capo al governo centrale, in risposta a una domanda nel briefing settimanale.

«L'istituzione del cosiddetto partenariato trilaterale sulla sicurezza tra Usa, Gb e Australia mira essenzialmente a provocare uno scontro militare nella regione attraverso la cooperazione militare nei piccoli circoli», ha aggiunto Zhu.

Ha poi aggiunto: «Qualsiasi tentativo di utilizzare la cooperazione militare per intervenire nella questione di Taiwan significa interferire negli affari interni della Cina, violare il principio della 'Unica Cina' e mettere in pericolo la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. Ci opponiamo fermamente a tutto ciò».

I tre Paesi e alleati hanno formato l'Aukus nel 2021, come parte dei loro sforzi per contrastare la crescente assertività della Cina nella regione dell'Indo-Pacifico. Pechino ha definito pericoloso il patto e ha avvertito che potrebbe stimolare la corsa agli armamenti regionale.

Negli ultimi anni, la Repubblica popolare ha ampliato la sua flotta e il suo arsenale, presidiando il mar Cinese meridionale dove ha costruzioni importanti strutture aeree e militari, alla base delle preoccupazioni di Washington e degli altri Paesi regionali.

SDA