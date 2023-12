Il presidente Xi Jinping ha sollecitato il "lavoro congiunto - tra Cina e Unione europea - per arrivare alla fiducia politica". Keystone

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino i leader dell'Ue Ursula von der Leyen e Charles Michel, rispettivamente presidenti della Commissione e del Consiglio. È quanto riferisce l'agenzia statale Xinhua.

La Cina e l'Ue devono rispondere «d'intesa alle sfide globali». Il presidente Xi Jinping ha sollecitato il «lavoro congiunto per arrivare alla fiducia politica». Per questo, le due parti «dovrebbero intensificare» gli sforzi per «essere partner in una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, rafforzare costantemente la fiducia politica reciproca» e raggiungere un consenso strategico, ha osservato Xi.

Le relazioni Cina-Ue «godono di un buon momento di consolidamento e crescita» al servizio degli «interessi di entrambe le parti e delle aspettative dei nostri popoli. Dovremmo lavorare insieme per sostenere lo slancio di crescita delle relazioni bilaterali», ha aggiunto Xi nell'incontro alla Diaoyutai State Guesthouse con von der Leyen e Michel, secondo il testo diffuso dalla diplomazia di Pechino.

Il presidente cinese, osservando che «nel mondo si stanno verificando trasformazioni di una portata mai vista in un secolo», ha rimarcato che Cina ed Europa, «due grandi forze che promuovono la multipolarità, due grandi mercati a sostegno della globalizzazione e due grandi civiltà che sostengono la diversità», hanno una relazione che «è essenziale per la pace, la stabilità e la prosperità globale. Spetta ad entrambe le parti fornire maggiore stabilità al mondo, più impulso allo sviluppo, nonché ispirazione e sostegno alla governance globale».

Notando che il 2023 ha segnato il ventesimo anniversario del partenariato strategico globale Cina-Ue, Xi ha parlato di «nuovo punto di partenza delle relazioni», che devono «orientarci nella tendenza del mondo, agire con saggezza e senso di responsabilità e sostenere la descrizione appropriata della nostra relazione come partenariato strategico globale».

Cina e Ue dovrebbero essere partner «per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa», rafforzare «continuamente la fiducia politica bilaterale, costruire il consenso strategico e cementare i legami di interessi condivisi. Dovremmo – ha concluso Xi – evitare vari tipi di interferenze e intensificare il dialogo e la cooperazione per il bene dei nostri popoli. Dovremmo unire le forze per affrontare le sfide globali e promuovere la stabilità e la prosperità in tutto il mondo».

Dal canto suo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto, nelle battute iniziali aperte ai media dell'incontro con il presidente Xi Jinping, che «gli squilibri e le differenze tra Jinping, che «gli squilibri e le differenze tra Ue e Cina devono essere risolti». Ha poi sottolineato che «la Cina è il più importante partner commerciale dell'Ue, ma ci sono chiari squilibri e differenze che devono essere risolti».

Charles Michel ha detto che l'Ue è alla ricerca di una relazione «stabile e reciprocamente vantaggiosa» con la Cina, Nelle battute iniziali dell'incontro con il presidente cinese, Michel ha assicurato che «siamo uniti nell'impegno a perseguire una relazione stabile e reciprocamente vantaggiosa con la Cina», aggiungendo che Bruxelles vuole legami basati su «principi di trasparenza, prevedibilità e reciprocità».

SDA