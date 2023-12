L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk condanna l'uso sproporzionato della forza da parte di Israele in Cisgiordania. (Immagine d'archivio dello scorso novembre) Keystone

Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi afferma che la situazione dei diritti umani in Cisgiordania si sta rapidamente deteriorando ed esorta Israele a «porre fine alle uccisioni illegali» tra la popolazione palestinese.

«L'uso di tattiche e armi militari in contesti di applicazione della legge, l'uso di forza non necessaria o sproporzionata e l'applicazione di restrizioni di movimento ampie, arbitrarie e discriminatorie che colpiscono i palestinesi sono estremamente preoccupanti», dichiara in un comunicato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk.

SDA