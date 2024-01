Secondo la CNN numerosi cimiteri di Gaza sarebbero stati profanati dall'esercito israeliano. (Immagine simbolica). Keystone

L'esercito israeliano ha profanato almeno 16 cimiteri nella sua offensiva a Gaza, lasciando lapidi rotte, cumuli di terra e, in alcuni casi, corpi esumati: è quanto emerge da un'inchiesta della Cnn pubblicata oggi sul sito dell'emittente.

A Khan Younis, nel sud di Gaza, dove i combattimenti si sono intensificati all'inizio di questa settimana, le forze israeliane hanno distrutto un cimitero e rimosso alcuni corpi, affermando alla Cnn che l'operazione faceva parte delle ricerche dei resti degli ostaggi sequestrati da Hamas durante gli attacchi terroristici del 7 ottobre.

«Il processo di identificazione degli ostaggi, condotto in un luogo sicuro e alternativo, garantisce condizioni professionali ottimali e il rispetto per i defunti», ha detto un portavoce dell'Idf alla Cnn, aggiungendo che i corpi non identificati come quelli degli ostaggi vengono «restituiti con dignità e rispetto».

Il portavoce non ha saputo spiegare la distruzione dei 16 cimiteri per i quali la Cnn ha fornito le coordinate, aggiunge l'emittente Usa, ma ha detto che l'esercito a volte «non ha altra scelta», se non quella di prendere di mira i cimiteri che a suo parere vengono utilizzati da Hamas per scopi militari.

La distruzione intenzionale di siti religiosi, come i cimiteri, viola il diritto internazionale, tranne in circostanze limitate, ovvero nel caso in cui un sito del genere diventi un obiettivo militare, scrive la Cnn. Secondo esperti legali interpellati dall'emittente, gli atti di Israele potrebbero equivalere a crimini di guerra.

SDA