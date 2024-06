Un grave incidente ha interessato la funivia di Medellin. Keystone

È di un morto e almeno 8 feriti il bilancio di un'incidente avvenuto sulla funivia della città colombiana di Medellin.

SDA

Poco prima dell'alba una delle cabine della funivia – che compone la rete di trasporto pubblico nei sobborghi della città – si è staccata dopo aver lasciato la stazione di Popular cadendo al suolo. La linea K del Metrocable è stata sospesa per effettuare i sopralluoghi utili per risalire alle cause del disastro.

SDA