Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha guidato le esercitazioni con una serie di lanciarazzi multipli di grandi dimensioni con capacità nucleari, chiedendo di perfezionare i preparativi per far crollare «la capitale sudcoreana Seul», con «mezzi di attacco fondamentali».

«Kim ha affermato che è necessario far capire ai nemici che se scoppia un conflitto armato e una guerra, non potranno mai evitare le relative conseguenze disastrose», chiedendo all'esercito di «adempiere in modo completo alla missione di bloccare e sopprimere l'ipotesi di guerra con la costante e perfetta preparazione finalizzata a far crollare la capitale del nemico e la struttura delle sue forze militari».

Il dispaccio dell'agenzia ufficiale Kcna è maturato all'indomani dei numerosi lanci di missili balistici verso il mar del Giappone rilevati dai militari di Seul e di Tokyo, tra le iniziative che stanno alimentando le tensioni regionali.

Gli esperti ritengono che i razzi di artiglieria di grandi dimensioni del Nord siano a metà strada tra i sistemi di artiglieria e i missili balistici perché possono creare la propria spinta e sono guidati durante il lancio.

Pyongyang ha descritto alcuni di questi sistemi, compresi i lanciarazzi multipli da 600 mm testati lunedì, come in grado di trasportare testate nucleari tattiche.

Le foto della Kcna, dove Kim indossa il giubbotto di pelle nera, hanno mostrato almeno sei razzi lanciati simultaneamente da veicoli, mentre fiamme e fumo ricoprivano quello che sembrava essere un obiettivo su un'isola.

La Kcna ha riferito che le truppe del Nord hanno simulato in un test differente l'esplosione di un proiettile di artiglieria ad un'altitudine prestabilita, senza specificare se si trattasse della prova di un'arma nucleare fatta esplodere su un obiettivo nemico.

Kim ha definito i lanciarazzi multipli da 600 mm «parti fondamentali» degli armamenti per distruggere Seul in caso di una nuova guerra intercoreana. I lanci del Nord sono avvenuti pochi giorni dopo la fine delle manovre militari combinate di Corea del Sud e Usa, e mentre il segretario di Stato americano Antony Blinken era in visita a Seul per il Summit for Democracy.

