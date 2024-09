La foto, fornita dal governo nordcoreano mostra il leader Kim Jong-Un mentre visita il centro di produzione. Keystone

La Corea del Nord ha diffuso per la prima volta le immagini del suo impianto per l'arricchimento dell'uranio, una struttura segreta realizzata a fini militari, quando i media statali hanno riferito che il leader Kim Jong-un ha visitato l'area.

SDA

Il leader ha chiesto maggiori sforzi per aumentare «in modo esponenziale» il numero di le sue armi nucleari.

Non è chiaro se il sito si trovi nel principale complesso di Yongbyon, a nord della capitale Pyongyang , ma si tratta della ufficializzazione del nord di un impianto di arricchimento dell'uranio da quando lo Stato eremita mostrò quello di Yongbyon agli studiosi americani in visita nel 2010.

«La base produce in modo dinamico materiali nucleari»

Kim ha chiesto un aumento delle centrifughe per arricchire l'uranio durante la visita al Nuclear Weapons Institute e alla «base di produzione di materiali nucleari di grado bellico», ha riferito la Kcna in un dispaccio senza fornire dettagli sulla posizione della struttura o la data dell'ispezione sul campo.

«Ha fatto il giro della sala di controllo della base di arricchimento per conoscere il funzionamento generale delle linee di produzione», ha aggiunto la Kcna, secondo cui il leader ha espresso grande soddisfazione dopo essere stato informato che la «base sta producendo in modo dinamico materiali nucleari».

Quando ha personalmente visitato il cantiere, «ha detto di essersi sentito forte nel vedere il cantiere. Ha sottolineato la necessità di aumentare ulteriormente il numero di centrifughe per aumentare in modo esponenziale le armi nucleari per l'autodifesa, in linea con la linea del Partito dei Lavoratori per rafforzare le forze armate nucleari».

è la prima volta che vengono rilasciate infomrazioni

È la prima volta che la Corea del Nord rivela pubblicamente i dettagli del suo impianto di arricchimento dell'uranio, essenziale per la produzione di testate nucleari, insieme al plutonio.

Le agenzie di intelligence sudcoreane e americane ritengono che la Corea del Nord gestisca impianti simili nel complesso nucleare di Kangson vicino a Pyongyang e nel sito nucleare di Yongbyon.

Nel 2010, la Corea del Nord invitò Siegfried Hecker, scienziato nucleare Usa, a ispezionare la struttura di Yongbyon: l'esperto raccordò con stupore le attrezzature avanzate che aveva visto in funzione.

Produzione più segreta, ecco perché

Pyongyang, allo stato, starebbe quindi spostando la sua dipendenza dalla produzione di plutonio nel reattore di Yongbyon alla produzione sotterranea, che può essere fatta in modo più segreto e in quantità maggiori.

Inoltre, Kim ha chiesto di migliorare la capacità di separazione delle centrifughe e di accelerare lo sviluppo di un nuovo tipo di centrifuga per «consolidare ulteriormente le basi per la produzione di materiali nucleari di grado bellico».

Il leader era accompagnato da Hong Sung-mu, vicedirettore addetto alle munizioni nel Partito dei Lavoratori, che si ritiene abbia guidato il programma nucleare della Corea del Nord.

SDA