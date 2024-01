Il leader politico sudcoreano soccorso dai presenti subito dopo l'aggressione. Keystone

Il leader dell'opposizione sudcoreana Lee Jae-myung è stato accoltellato al collo oggi mentre parlava con i giornalisti nella città portuale sudorientale di Busan.

Lo riporta l'agenzia di stampa Yonhap, aggiungendo che l'assalitore sarebbe un uomo che è stato arrestato sul posto dalla polizia. Trasportato in ospedale circa 20 minuti dopo l'attacco, il politico risulterebbe cosciente.

Lee stava camminando in mezzo a una folla di reporter dopo aver visitato il sito di un nuovo aeroporto quando l'assalitore si è fatto strada e si è scagliato contro di lui colpendolo al collo, hanno mostrato filmati trasmessi sui canali televisivi sudcoreani.

Il leader dell'opposizione sudcoreana è crollato quindi a terra, mentre le persone si precipitavano ad aiutarlo e un uomo gli ha iniziato a premere un fazzoletto sul collo. L'aggressore è stato bloccato da agenti di polizia e da alcuni passanti.

Il percorso di Lee Jae-myung

Capo del Partito democratico di Corea (Deominju), Lee ha perso contro il conservatore Yoon Suk-yeol in una dura corsa presidenziale nel 2022.

Ex operaio bambino che ha subito un incidente sul lavoro quando da adolescente aveva abbandonato la scuola, Lee ha evitato un arresto a settembre quando un tribunale ha respinto la richiesta dell'accusa di metterlo in custodia in attesa del processo per varie accuse di corruzione.

È ancora sotto processo in relazione al caso di un'azienda sospettata di aver trasferito illecitamente 8 milioni di dollari alla Corea del Nord.

SDA