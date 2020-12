L'Oms: «I ricchi non calpestino i poveri nella corsa al vaccino»

«Con i risultati positivi delle sperimentazioni sui vaccini nelle ultime settimane, la luce alla fine del tunnel sta diventando sempre più intensa», ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. SDA

I ricchi non devono «calpestare» i poveri nella corsa per il vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus al vertice virtuale dell'Onu sulla pandemia.

«Con i risultati positivi delle sperimentazioni sui vaccini nelle ultime settimane, la luce alla fine del tunnel sta diventando sempre più intensa», ha proseguito, sottolineando che «stiamo cominciando a vedere la fine della pandemia» che ha già contagiato più di 65 milioni di persone, con oltre 1,5 milioni di morti.

«Ma siamo chiari – ha avvertito – semplicemente non possiamo accettare un mondo in cui i poveri e gli emarginati sono calpestati dai ricchi e dai potenti nella corsa ai vaccini. È una crisi globale e le soluzioni vanno condivise come beni pubblici globali, non come proprietà private che allargano le disuguaglianze».