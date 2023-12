Roman Abramovich aveva presentato ricorso contro l'inserimento del suo nome e dei suoi asset nell'ambito delle sanzioni contro la Russia. Keystone

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso dell'imprenditore e politico russo Roman Abramovich, confermando le misure restrittive adottate nei suoi confronti.

Abramomich, proprietario del Chelsea dal 2003 al 2022, aveva fatto ricorso, chiedendo un risarcimento di un miliardo di euro, contro l'inserimento del suo nome e dei suoi asset nell'ambito delle sanzioni contro la Russia.

Secondo il tribunale «il Consiglio non ha infatti commesso un errore di valutazione decidendo di inserire e mantenere il nome del sig. Abramovich negli elenchi in questione, alla luce del suo ruolo nel gruppo Evraz e, in particolare, nella sua società madre».

SDA