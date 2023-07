Il fuoco dei missili russi sull'Ucraina a Kharkiv nel luglio 2023. AP

I russi stanno ammassando le loro truppe nell'oblast' di Kharkiv: 100.000 soldati e centinaia di carri armati. L'Ucraina teme un'offensiva sulla città, che ha oltre un milione di abitanti. Gli osservatori, tuttavia, hanno dei dubbi.

Hai fretta? blue News riassume per te La leadership ucraina è preoccupata: la Russia ha dislocato 100.000 soldati e attrezzature belliche pesanti sulla linea del fronte a Kupyansk, nella regione di Kharkiv.

Kiev teme che questo possa portare alla necessità di aumentare le truppe ucraine nella zona, indebolendo così la controffensiva in altre parti del Paese. È ipotizzabile anche un attacco su larga scala alla città di Kharkiv.

Gli analisti militari, d'altra parte, dubitano dell'efficacia delle truppe russe in questa sezione del fronte. Mostra di più

Le truppe ucraine hanno perso il sopravvento nella parte orientale del Paese. Lo ha ammesso apertamente domenica il vice ministro della Difesa Hanna Maliar: «Per due giorni di fila il nemico ha attaccato attivamente nel settore di Kupyansk, nella regione di Kharkiv. Siamo sulla difensiva», ha dichiarato.

La Russia sta intensificando gli sforzi per ribaltare la situazione nell'area di Kharkiv. In particolare, spinge per lo sfondamento nei pressi di Kupyansk e della vicina Liman.

I russi segnalano un'avanzata

Secondo le loro stesse informazioni, le truppe russe sono riuscite ad avanzare su Kupyansk. Martedì, il Ministero della Difesa ha parlato di «operazioni offensive di successo» nei pressi della città sul fiume Oskil. Secondo il rapporto, le truppe russe sono avanzate di un chilometro e mezzo lungo un tratto di due chilometri al fronte.

L'esercito russo riferisce di un'avanzata sul fronte vicino a Kupyansk, nell'area colorata di giallo. Institute for the Study of War

Le forze armate ucraine hanno anche riferito di un «grande accumulo di truppe russe» vicino a Kupyansk. I russi hanno ammassato qui circa 100.000 soldati, 900 carri armati, oltre 550 pezzi di artiglieria e 370 razzi multipli. Tutto questo fa pensare che nei loro piani ci sia una grande offensiva su Kharkiv, come ha avvertito martedì la parte ucraina.

Cosa significa questo massiccio accumulo di truppe russe?

L'obiettivo dei russi è probabilmente quello di bloccare altre truppe ucraine sul fronte vicino a Kupyansk, teme Kiev. Con il possibile scopo di indebolire la loro controffensiva nel sud e nell'est del Paese.

Lo statunitense Institute for the Study of War (ISW) giunge alla stessa conclusione. L'offensiva russa su questa sezione del fronte è probabilmente volta ad «allontanare le riserve ucraine dalle aree critiche del teatro di guerra», ha analizzato il think tank nelle valutazioni sulla situazione di lunedì e martedì. In particolare, l'obiettivo è indebolire le offensive ucraine a Bachmut, a ovest di Donetsk e nell'ovest dell'oblast' di Zaporizhia.

Allo stesso tempo, è improbabile che il dispiegamento su larga scala sul fronte di Kupyansk rappresenti un punto di svolta nei combattimenti: «La scarsa qualità e la composizione delle truppe russe attualmente dispiegate su questa linea [...] probabilmente ostacolerà la capacità della Russia di ottenere guadagni più che significativi dal punto di vista tattico o di ottenere una svolta significativa dal punto di vista operativo», si legge nell'analisi.

Punti interrogativi sulle unità «Storm Z»

Gli statunitensi spiegano anche cosa intendono quando parlano delle condizioni discutibili delle truppe russe. Le unità «Storm Z», reclutate tra i prigionieri, sono state trasferite a Kupyansk. La formazione di questa unità speciale, che presumibilmente succederà alla forza mercenaria Wagner, è stata resa nota solo in primavera.

Tuttavia, «a causa del loro morale basso e della loro scarsa disciplina», gli esperti dell'ISW ritengono che gli ex prigionieri abbiano «solo una bassa efficienza operativa». Inoltre, la 1ª Armata corazzata della Guardia, anch'essa trasferita lì, è stata «gravemente compromessa».

Anche Oleksy Melnyk, esperto militare dell'Istituto Razumkov di Kiev, è dubbioso sul peso delle truppe russe: «Gran parte di queste è responsabile della logistica», ha detto Melnyk secondo il «Frankfurter Rundschau», quindi la forza effettiva dell'attacco è probabilmente più vicina ai 20.000 uomini.

Da parte russa, invece, ci sono speranze che anche la conquista di Kharkiv, una città di oltre un milione di abitanti, possa finalmente avere successo. Almeno così prevede il quotidiano Moskovsky Komsomolets.

I russi si erano già fatti le ossa in questo senso quando hanno invaso l'Ucraina orientale nel 2014, e Vladimir Putin probabilmente non l'ha dimenticato.