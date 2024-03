Il presidente russo Vladimir Putin non ha una seria concorrenza nelle elezioni per la presidenza. Archivbild: Keystone

Si dà per certo che il presidente russo sarà confermato nella carica. Cosa succederà dopo? Molti si aspettano che Putin prenda decisioni impopolari che conserverà per dopo le elezioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Si prevede che Vladimir Putin sarà confermato presidente della Russia domenica sera al termine di tre giorni di elezioni.

Gli esperti avvertono che il leader del Cremlino ha conservato diverse decisioni impopolari da adottare subito dopo la sua ormai scontata riconferma.

In primo luogo, è probabile che vengano mobilitate ulteriori risorse per la guerra contro l'Ucraina. Mostra di più

Le elezioni in Russia non offrono grandi tensioni: è chiaro che il presidente Vladimir Putin si avvia verso un altro mandato di sei anni. Quello che farà dopo la vittoria elettorale è una domanda più interessante: gli osservatori guardano al periodo a venire con preoccupazione.

«Le elezioni presidenziali in Russia non sono importanti quanto ciò che viene dopo», spiega in un commento l'esperto politico Bryn Rosenfeld della Cornell University di Ithaca, New York. «Putin ha spesso rimandato le misure impopolari a dopo le elezioni».

Saldamente in sella, ecco perché

Se confermato, Putin potrebbe rimanere in carica fino al 2030. In questo modo avrebbe governato la Russia come presidente o primo ministro per ben tre decenni. In combinazione con la soppressione dell'opposizione e delle critiche, si tratta di un'enorme quantità di potere.

La posizione di Putin è attualmente rafforzata dalla sorprendente tenuta dell'economia russa, che ha dimostrato di fronte alle pesanti sanzioni occidentali dopo l'invasione dell'Ucraina.

Anche i successi sul fronte della guerra di aggressione contro l'Ucraina degli ultimi mesi giocano a favore dello Zar.

Mobilitazione delle risorse per la guerra

Probabilmente il passo più impopolare sarebbe quello di ordinare una seconda mobilitazione per la guerra contro l'Ucraina. La prima mobilitazione del settembre 2022 ha scatenato proteste e ha spinto molti russi a fuggire per evitare di essere richiamati in servizio.

«La leadership russa parla ora di ‹consolidare l'intera società russa intorno alle sue esigenze di difesa›», afferma Brian Michael Jenkins del think tank Rand Corporation.

«Cosa si intenda esattamente con questa frase non è del tutto chiaro, ma suggerisce che la leadership russa ha capito che la guerra descritta da Putin andrà avanti per molto tempo e che quindi è necessario mobilitare le risorse», spiega.

«In altre parole, la società russa deve essere organizzata per una guerra continua».

Verso un accordo con l'Ucraina?

Tatiana Stanovaya del Carnegie Russia Eurasia Center ipotizza, tuttavia, che Putin non abbia bisogno di ulteriori mobilitazioni.

Da un lato, ciò è dovuto al fatto che molti abitanti delle regioni più povere si sono arruolati per ricevere uno stipendio significativamente più alto del loro reddito attuale.

Dall'altro lato, la fiducia dimostrata da Putin nel fatto che la guerra stia volgendo a favore della Russia potrebbe spingerlo a insistere su un accordo al tavolo dei negoziati, che in realtà dovrebbe significare una capitolazione per l'Ucraina.

La Nato è solo una tigre di carta? Putin testerà l'ipotesi?

Per quanto riguarda la Nato, il presidente russo potrebbe puntare a mettere alla prova la determinazione dell'alleanza di difesa occidentale, secondo un'altra valutazione degli osservatori.

Alexandra Vacroux, del Centro Davis per gli studi russi dell'Università di Harvard, ipotizza che Putin lancerà un tentativo di provocare l'alleanza in base all'articolo 5 entro i prossimi anni. Questo articolo, giova ricordarlo, stabilisce che un attacco armato contro un membro è considerato un attacco contro tutti i membri. Di conseguenza ci sarebbe una reazione coordinata degli altri Stati.

«Non credo che Putin creda di dover essere fisicamente e militarmente più forte di tutti gli altri Paesi», afferma Vacroux. «Deve solo fare in modo che siano più deboli e più lacerati».

La domanda per lui è quindi piuttosto: come posso rendere tutti gli altri più deboli? «Per riuscirci, deve trovare una situazione in cui mettere alla prova l'articolo 5», spiega.

Se la risposta sarà debole o incerta, «allora avremo dimostrato che la NATO è solo una tigre di carta», afferma Vacroux.

Questo potrebbe accadere anche senza un confronto militare diretto: In Russia si teme un'ulteriore repressione dell'opposizione e della critica.

Secondo l'esperto del Carnegie Stanovaya, non è tanto Putin stesso a spingere per tali misure, quanto piuttosto a favorirne altre che sono state concepite per lui in un'ottica di obbedienza anticipata.

Il movimento LGBTQ+ nel mirino

«Molti attori stanno cercando di sopravvivere e di adattarsi, sono in competizione tra loro e spesso hanno interessi contrastanti», spiega Stanovaya. «Tutti cercano di garantire le proprie priorità e allo stesso tempo la stabilità del regime».

Ben Noble dell'University College di Londra, ad esempio, vede il movimento LGBTQ+ - classificato come «estremista» - come un bersaglio per un'ulteriore repressione nel prossimo mandato di Putin.

Potrebbe essere attaccato come «importazione dall'Occidente decadente».