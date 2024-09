L'uccisione del capo di Hezbollah è il colpo più pesante inferto da Israele negli ultimi decenni dpa

L'Esercito israeliano ha colpito al cuore la milizia libanese Hezbollah. Cosa succederà dopo l'uccisione mirata di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, è una incognita.

dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo l'Esercito israeliano, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah è stato ucciso.

Si tratta del più grave attacco di Israele contro l'organizzazione in Libano.

Dopo la morte di Nasrallah, si teme un'ulteriore escalation del conflitto in Medio Oriente. Mostra di più

Secondo quanto riferito da Israele, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah è stato ucciso in un attacco, sferrato venerdì, in un sobborgo di Beirut. «Hassan Nasrallah non sarà più in grado di terrorizzare il mondo», ha annunciato l'Esercito israeliano. È stato ucciso anche l'importante comandante di Hezbollah per il sud del Paese, Ali Karaki.

Inizialmente non c'è stata alcuna conferma da parte di Hezbollah, che ha potuto annunciare la morte del suo leader solo con un notevole ritardo.

La morte di Nasrallah, che ha guidato l'organizzazione per 30 anni, è il più grave colpo inferto da Israele a Hezbollah e quindi a uno dei suoi più grandi nemici da decenni. Le conseguenze sul conflitto con Israele, sulla regione mediorientale e sullo stesso Libano, sono ora attualmente difficilmente prevedibili.

Diversi edifici distrutti

Secondo il resoconto dello stesso Israele, il suo Esercito ha attaccato il quartier generale di Hezbollah, che sarebbe stato situato sotto edifici residenziali. Dopo l'attacco nel sobborgo di Haret Hreik, vicino all'aeroporto, si sono viste dense nuvole di fumo, seguite da grandi cumuli di macerie.

Secondo i media statali, diversi edifici sono stati completamente distrutti. Di conseguenza, potrebbero esserci decine o addirittura centinaia di morti. Secondo il Ministero della Sanità, almeno sei persone sono state uccise e 91 ferite.

Nasrallah era a capo della milizia sciita dal 1992. Era uno degli avversari più difficili per Israele. Era in stretto contatto con l'Iran e le sue Guardie Rivoluzionarie (IRGC), il più importante sostenitore di Hezbollah. Ha trasformato la milizia in un'organizzazione molto più potente e pericolosa rispetto al periodo del suo predecessore.

Nasrallah, che è stato ucciso all'età di 64 anni e ha lasciato quattro figli, ha ricevuto la sua formazione religiosa nei due centri più importanti dei musulmani sciiti: nella città di pellegrinaggio irachena di Najaf e a Qom, in Iran. Nel 1982 si è unito al neonato «Partito di Dio».

Dopo la morte del leader Abbas al-Mussawi, assassinato da Israele nel 1992, è stato eletto come suo successore. Ha visto il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale nel 2000 e quella che ha descritto come una «vittoria divina» alla fine della guerra nel 2006 come un grande trionfo per Hezbollah.

La reazione dell'Iran non è chiara

Con la morte di Nasrallah, il conflitto con Israele, che per quasi un anno è sembrato seguire determinate regole negli scontri, potrebbe andare ulteriormente fuori controllo.

Tuttavia, non è chiaro se l'Iran, il più importante sostenitore della milizia, accorrerà in aiuto in caso di guerra. Il nuovo Governo di Teheran, guidato dal presidente Massud Peseschkian, è alle prese con una grave crisi economica e sta cercando di avvicinarsi all'Occidente.

Sebbene i vertici militari iraniani abbiano annunciato ritorsioni dopo l'uccisione del leader straniero di Hamas Ismail Haniya alla fine di luglio, queste non si sono ancora concretizzate.

Anche Hezbollah è stato duramente colpito dai massicci attacchi di Israele nelle ultime settimane. È stato significativamente indebolito in termini di leadership, mezzi di comunicazione e probabilmente anche morale.

Due possibili scenari

Sono possibili diversi scenari: Hezbollah potrebbe rinunciare alla lotta per il momento, smettere di sparare su Israele, accettare un cessate il fuoco e ritirarsi a circa 30 chilometri dal confine, come stabilito da una risoluzione delle Nazioni Unite.

Israele avrebbe raggiunto uno dei suoi obiettivi di guerra se più di 60.000 persone potessero tornare alle loro case nel nord del Paese.

Oppure Hezbollah espande i suoi attacchi contro Israele e attacca città e obiettivi militari israeliani con razzi di ultima generazione. Ci si chiede anche in che misura l'Iran accorrerà in aiuto di Hezbollah.

Anche in Libano non è chiaro in quale forma l'organizzazione, militarmente, politicamente e socialmente molto potente, continuerà a esistere.

dpa