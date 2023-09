I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno raccomandato la vaccinazione contro Covid-19 con vaccino aggiornato a tutte le persone con più di 6 mesi che non abbiano ricevuto una vaccinazione Covid negli ultimi due mesi.

Immagine illustrativa d'archivio. Keystone

I nuovi vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna saranno disponibili già questa settimana.

«La vaccinazione rimane la migliore protezione contro il ricovero e la morte legati a Covid-19. La vaccinazione riduce anche la possibilità di subire gli effetti del Long-Covid», spiegano sul proprio sito i Cdc ,che ricordano che «ricevere un vaccino aggiornato può ripristinare la protezione e fornirne una migliorata contro le varianti attualmente responsabili della maggior parte delle infezioni».

Confermata anche la sicurezza dei vaccini: «A oggi, centinaia di milioni di persone hanno ricevuto un vaccino contro il SARS-CoV-2 in tutta sicurezza grazie al più intenso monitoraggio della sicurezza nella storia degli Stati Uniti», concludono.

«Abbiamo più strumenti che mai per prevenire gli esiti peggiori del Covid-19. I Cdc raccomandano la vaccinazione contro il SARS-CoV-2 aggiornata per tutti coloro che hanno più di 6 mesi per proteggere meglio te e i tuoi cari», dice in una nota la direttrice dei Cdc Mandy Cohen.

In Svizzera è un po' diverso

In Svizzera, giova ricordare che, proprio la settimana scorsa, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) hanno raccomandato alle persone particolarmente a rischio e quelle che hanno 65 anni o più, di farsi immunizzare contro il Covid quest'autunno.

Per le altre persone nel nostro Paese non esiste una raccomandazione di vaccinazione. Ma su richiesta rimane possibile a pagamento. Per quel che concerne la tempistica si stima sia meglio farsi vaccinare tra ottobre e dicembre.

SDA