Il visto non serve più per andare nei Paesi dello spazio Schengen Keystone

I cittadini del Kosovo da oggi possono viaggiare senza visto nei Paesi dello spazio Schengen, grazie alla decisione presa nei mesi scorsi dall'Unione europea.

Come riferiscono i media regionali, si attende tuttavia un analogo via libera da Bruxelles anche per i serbo-kosovari in possesso di passaporti rilasciati dalle autorità di Belgrado. I cittadini del Kosovo erano gli ultimi nei Balcani occidentali ad avere ancora bisogno del visto per viaggiare nei Paesi Ue.

SDA