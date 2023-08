Il presidente americano Joe Biden Keystone

Il deputato repubblicano della Florida Greg Steube ha presentato quattro articoli (capi di imputazione) di impeachment per alti crimini e misfatti contro Joe Biden, accusandolo di essere stato complice nelle presunte attività finanziarie illegali del figlio Hunter.

«È giunta l'ora di mettere sotto accusa Joe Biden», ha detto Steube in una nota. «Ha minato l'integrità del suo ufficio, ha gettato discredito sulla presidenza, ha tradito la sua fiducia come presidente e ha agito in modo sovversivo nei confronti dello stato di diritto e della giustizia a spese dei cittadini americani», ha aggiunto.

Quella di Steube ha l'aria di una fuga in avanti, dato che lo speaker della Camera Kevin McCarthy non ha escluso in autunno una procedura di impeachment contro il presidente sulla base delle indagini di varie commissioni della House, dove basta la maggioranza semplice (in mano al Grand Old Party).

Una iniziativa destinata eventualmente a naufragare al Senato, dove per la condanna è necessario il quorum dei due terzi (i democratici hanno 51 seggi contro i 49 dei repubblicani), ma utile ai repubblicani per tenere sotto scacco Biden durante la campagna elettorale, mostrando che Donald Trump non è l'unico ad avere guai giudiziari.

SDA