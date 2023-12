Il leader di Hamas Ismail Haniyeh (foto d'arhivio). Keystone

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh si recherà domani in Egitto per discutere del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e dello scambio di prigionieri con Israele, ha detto oggi una fonte interna al movimento islamico palestinese.

Haniyeh, che risiede in Qatar porterà con sé e guiderà una delegazione di Hamas di «alto livello» in Egitto, dove avrà colloqui in particolare con il capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, «sulla necessità di fermare l'aggressione e la guerra, preparare un accordo per il rilascio dei prigionieri e la fine dell'assedio imposto alla Striscia di Gaza», ha detto la fonte all'agenzia Afp.

SDA