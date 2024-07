Ecco come Biden è giunto alla decisione di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è ritirato dalla corsa a una nuova presidenza. (foto d'archivio) Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Dopo la debacle al dibattito TV contro Donald Trump di tre settimane fa, Joe Biden ha passato un brutto periodo. E ieri sera è arrivata la notizia del suo ritiro. Blue News ripercorre i momenti precedenti a questa (in)aspettata svolta.

Alle 19.47 (ora svizzera) di domenica sera, Joe Biden ha lanciato la notizia bomba. «Sebbene fosse mia intenzione ricandidarmi, credo che sia nell'interesse del mio partito e del Paese ritirarmi dalla corsa e concentrarmi interamente sui miei doveri di presidente per il resto del mio mandato», ha scritto su X.

Il ritiro di Biden era atteso. Nelle ultime settimane, le critiche nei suoi confronti sono aumentate costantemente e molti, dopo la debacle del dibattito TV contro Donald Trump di giugno, dubitano della sua capacità di governare il Paese per altri quattro anni.

Ecco come si è arrivati al grande ritiro.

La debacle del dibattito

Alla fine di giugno, Joe Biden era pronto ad affrontare Donald Trump nel grande dibattito televisivo. L'81enne in quel momento era dietro al suo rivale repubblicano nei sondaggi, quindi voleva recuperare terreno. Biden ha attirato l'attenzione, ma non come sperava.

Biden ha perso il filo nelle sue dichiarazioni. Ha detto cose come «abbiamo sconfitto l'assistenza sanitaria». Ha confuso i trilioni con i miliardi e i secoli con i decenni, anche se poi si è corretto. Ha parlato a bassa voce e a volte ha borbottato. «Non so nemmeno di cosa stia parlando», lo ha liquidato a un certo punto Trump.

Lo stesso democratico ha sostenuto poi di aver individuato il motivo della sua pessima performance nel dibattito televisivo: l'81enne ha spiegato la sua scarsa performance con la stanchezza dopo una serie di estenuanti viaggi all'estero.

Ma questa motivazione è stata inutile. Le critiche sono aumentate e l'età di Biden era più che mai al centro dell'attenzione.

25 giorni e un attentato dopo

Trump alza il pugno coperto di sangue: una svolta?

Per tre settimane, Biden ha insistito sul fatto che voleva ancora candidarsi contro Trump. Diversi media, tra cui la «CNN», che erano vicini al presidente, hanno riferito che era sempre più solo. Anche gli stessi democratici stavano sempre più dubitando della sua capacità di confrontarsi con Trump e, nel caso, di restare alla Casa Bianca.

A questo si è aggiunta la svolta drammatica dello scorso fine settimana. Donald Trump è stato colpito da un proiettile durante un evento della campagna elettorale. Il fallito attentato e l'immagine di lui insanguinato che stringe il pugno in segno di vittoria hanno caratterizzato la cronaca da quel momento in poi.

Secondo la CNN, il team di Biden si è reso conto che questa immagine avrebbe fatto apparire il repubblicano ancora più forte e avrebbe potuto decidere le elezioni presidenziali.

Mercoledì, il team di Biden ha annunciato che l'81enne si è ammalato di Covid e si stava isolando e riprendendo in Delaware. Questo ulteriore tassello non ha fatto altro che aumentare le critiche nei confronti del presidente USA in carica.

All'esterno, il team di Biden è sempre stato fiducioso.« Sì, si candiderà e continuerà la sua campagna lunedì», ha dichiarato la sua portavoce ai media venerdì. Ma probabilmente lo stesso Biden si era già reso conto che la sua corsa era ormai finita.

Le ultime 48 ore prima della fine

Biden si è ritirato in seguito a un'infezione da Covid.

Sabato pomeriggio, Biden, in isolamento, ha chiamato il suo stretto consigliere Steve Ricchetti. «Steve, ho bisogno di te e Mike a casa mia», ha detto, secondo il «New York Times». Con Mike intendeva dire Mike Donilon, il suo capo stratega e speechwriter di lunga data.

Quel pomeriggio, Biden ha fatto sapere ai suoi due compagni ciò che avrebbe detto pubblicamente il giorno dopo: si sarebbe ritirato. I tre hanno lavorato all'annuncio per ore, fino a notte fonda.

Il «Times» ha scritto che solo una ristretta cerchia di amici e consiglieri di lunga data era a conoscenza del suo ritiro. In serata, le prime persone hanno percepito che stava accadendo qualcosa.

Ma non si è saputo nulla. Sabato a mezzogiorno un gruppo di democratici di alto livello si è riunito in conferenza telefonica per discutere i prossimi passi della campagna elettorale. Il possibile ritiro di Biden è stato effettivamente un tema, dicono i presenti. Ma si è parlato soprattutto di campagne di sensibilizzazione porta a porta e di pubblicità sui social media.

Il giorno X: tanta confusione e poi la notizia bomba

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ammette la sconfitta e si ritira dalla campagna elettorale su pressione dei suoi colleghi di partito.

A parte che con le tre persone direttamente coinvolte, Biden ha tenuto nascosto il suo annuncio fino alla fine. Al programma della CBS «Face The Nation», Cedric Richmond, un amico intimo di Biden, ha sottolineato che l'81enne intendeva tornare alla campagna elettorale la prossima settimana: «Voglio essere molto chiaro, ha preso una decisione. E quella decisione è di accettare la candidatura, correre per la rielezione e vincere la rielezione».

Solo dopo questa apparizione Biden ha informato della decisione i suoi altri confidenti, in primis la sua vicepresidente Kamala Harris. Secondo i collaboratori più stretti, la stessa Harris ha appreso del ritiro di Biden solo a mezzogiorno di domenica.

Biden ha informato gli altri suoi stretti collaboratori un minuto prima dell'annuncio pubblico. Li ha ringraziati per il lavoro svolto negli ultimi anni e ha detto loro: «Abbiamo ancora molto lavoro da fare, andiamo avanti».

Un minuto dopo, alle 13.47 (ora locale), Biden ha annunciato la fine della sua candidatura su X. Secondo il suo team, è stata una decisione consapevole quella di non apparire davanti alle telecamere. Ma Biden intende recuperare questa settimana.