Ecco a cosa sono costretti i civili ucraini nelle prigioni di Putin

L'illustrazione mostra il civile ucraino Roman Vuiko trattenuto dai soldati russi. KEYSTONE/AP Illustration/Peter Hamlin

In tutta la distruzione e lo spargimento di sangue della guerra in Ucraina, si parla poco dei molti civili detenuti dai russi. Chi riesce a essere liberato, denuncia di aver subito torture e di essere stato costretto ai lavori forzati.

I civili ucraini si svegliano molto prima dell'alba nel freddo pungente, fanno la fila per l'unico bagno e vengono poi caricati su un rimorchio per bestiame da soldati russi armati. Per le seguenti 12 ore circa scavano delle trincee, in prima linea, per il nemico.

Molti di loro sono costretti a indossare delle uniformi militari troppo larghe, il che potrebbe renderli un bersaglio. Un ex funzionario dell'amministrazione comunale indossa degli stivali che sembrano essere cinque taglie più piccoli. Alla fine della giornata, le mani di questi schiavi moderni sono ghiacciate.

Non lontano, nella regione occupata di Zaporizhia, altri civili ucraini scavano delle fosse comuni nel terreno ghiacciato per i compagni di prigionia che non sono sopravvissuti. Un uomo che si è rifiutato di scavare è stato ucciso sul posto: un altro corpo da gettare nella tomba.

Questi sono solo alcuni esempi del destino di numerosi civili ucraini, vittime di una guerra in patria che dura ormai da più di 18 mesi. Migliaia di loro sono detenuti in diverse parti della Russia e nei territori ucraini occupati, sia in nuovissime prigioni russe che in umidi scantinati.

Oltre 30 nuove prigioni nel territorio ucraino

E a quanto pare Mosca ha in programma di arrestare ancora migliaia di civili ucraini. Un documento del governo russo di gennaio visionato dall'agenzia di stampa AP delinea i piani per 25 nuove colonie carcerarie e altri sei centri di detenzione nelle regioni ucraine occupate entro il 2026.

Inoltre, a maggio, il capo del Cremlino Vladimir Putin ha firmato un decreto che consente alla Russia di trasferire persone da aree sotto legge marziale – che include tutte le regioni occupate in Ucraina – ad altre senza legge marziale, come la Russia.

Questo rende più facile, per così dire, annientare per un tempo indefinito gli ucraini che combattono contro gli aggressori nel profondo del Paese. Ed è accaduto in numerosi casi documentati da AP.

Scavare trincee e fosse comuni

Spesso basta parlare ucraino invece che russo, o semplicemente essere un giovane in una regione occupata, perché i russi ti imprigionino, senza nessuna ragione apparente. Altri sono accusati di essere dei terroristi, combattenti illegali o persone che hanno fornito «resistenza all'operazione militare speciale», come la Russia chiama la sua guerra di aggressione in Ucraina.

Centinaia di persone sono impiegate dai militari russi come schiavi, aiutando a fortificare posizioni e scavare trincee o addirittura fosse comuni. La tortura è diffusa, e comprende scosse elettriche ripetute, asfissia simulata e colpi che spaccano il cranio e fratturano le costole.

La Russia nega categoricamente di detenere civili. Ma la realtà è molto diversa, come confermato dalle interviste di AP a dozzine di ucraini, tra cui 20 ex detenuti e parenti di più di una dozzina di civili imprigionati.

Tutti denunciano l'uso della tortura

I loro resoconti, insieme a immagini satellitari, documenti governativi e altre carte, rivelano un vasto sistema russo di detenzione e maltrattamenti in diretta violazione della Convenzione di Ginevra.

Alcune delle persone colpite sono state detenute per giorni o settimane, mentre altre sono scomparse da un anno intero. E quasi tutti coloro che sono stati rilasciati hanno affermato di essere stati torturati o di esserne stati testimoni.

Olena Yahupova, un'ex impiegata amministrativa costretta a scavare trincee per i russi nella regione di Zaporizhia, parla di una vera e propria tratta di esseri umani, che va denunciata perché se si tace, «allora domani chiunque può trovarsi in una situazione del genere: il mio vicino, conoscente, un bambino».

Prigionieri invisibili

Il nuovo edificio sul terreno della colonia carceraria numero 2 è alto almeno due piani, separato dal carcere principale da un muro spesso. Le immagini satellitari mostrano la struttura nella regione russa di Rostov, emersa dopo l'inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022.

È uno degli almeno 40 centri di detenzione in Russia e Bielorussia, insieme a 63 strutture improvvisate nei territori ucraini occupati che detengono ufficialmente civili, che AP ha calcolato sulla base dei rapporti di precedenti detenuti, della Media Initiative for Human Rights (MIHR) ucraina e del gruppo russo per i diritti umani Gulagu.net.

Un recente rapporto delle Nazioni Unite menziona 37 strutture in Russia e Bielorussia e 125 nei territori ucraini occupati. Dato che il sistema è così ambiguo, non è possibile chiarire il numero esatto degli arrestati. Anche perché molti di loro vengono ripetutamente trasferiti, a quanto pare per rendere più difficile il contatto con i parenti in Ucraina.

Circa 10.000 civili imprigionati dalla Russia

Il governo ucraino dispone di informazioni attendibili su oltre 1.000 prigionieri che sono stati incriminati. In tutto, Kiev ritiene che potrebbero esserci fino a 10.000 civili in custodia russa, secondo Vladimir Osetchkin, un funzionario del Governo.

Gli eventi riguardanti due uomini arrestati nella regione di Kherson nell'agosto 2022 mostrano quanto sia difficile per le famiglie rintracciare i parenti detenuti da Mosca.

Artem Baranov, una guardia di sicurezza, e Yevken Pryshlyak, che lavorava in una fabbrica di asfalto locale, erano amici da oltre un decennio. La relazione si è approfondita quando entrambi hanno preso un cane durante la pandemia di Covid, come descrive la compagna di Baranov, Ilona Slywa.

Questa foto fornita dalla sua famiglia mostra Artem Baranov. KEYSTONE/Family photo via AP

Ogni sera i due uomini andavano a fare una passeggiata insieme ai loro amici a quattro zampe. Anche dopo che i russi hanno preso la loro città natale, Nowa Kakhovka. La sera del 15 agosto, era diventato troppo tardi per Pryshlyak per rientrare a casa prima che iniziasse il coprifuoco imposto dai russi.

Il destino di Artem e Yevken

Quest'ultimo ha quindi deciso di dormire nell'appartamento di Baranov. Come i vicini hanno detto in seguito alla sua famiglia, 15 soldati russi armati hanno fatto irruzione nell'appartamento di notte, saccheggiandolo e portando via gli uomini. Per un mese sono stati in una prigione locale e Slyva è riuscita a parlare con Pryshlyak attraverso il recinto. Baranov, le aveva detto, non poteva uscire.

La donna ha inviato pacchi di cibo e vestiti, senza sapere se gli fossero mai arrivati. Alla fine, per il compleanno di Baranov, ha comprato dei bignè ripieni di crema, il suo pasticcino preferito, li ha schiacciati e ha nascosto un biglietto con dentro il suo nuovo numero di telefono russo. Sperava che le guardie carcerarie non avrebbero prestato attenzione al dolce appiccicoso e l'avrebbero semplicemente passato a Baranov.

È passato un mese e le famiglie sono venute a sapere che gli uomini erano stati trasferiti in una prigione nella penisola di Crimea annessa alla Russia. Sono passati altri quattro mesi, e poi è arrivata una telefonata dalla famiglia di un uomo, Pavlo Zaporozhets, che condivideva la cella con Baranov in una prigione di Rostov, in Russia, e che, essendo accusato di terrorismo, aveva un avvocato e quindi qualche contatto con il mondo esterno.

«Non c'è logica»

Infine, lo scorso aprile, Slywa ha ricevuto un messaggio da suo marito. Baranov ha scritto di essere stato accusato di spionaggio e di essere stato trasportato in aereo in un'altra prigione diverse volte e poi separato da Pryshlyak al terzo trasferimento.

Il numero di prigionieri civili è cresciuto rapidamente con il progredire della guerra. Inizialmente, le unità russe hanno utilizzato elenchi di attivisti, leader della comunità filoucraina e veterani militari. Successivamente si sono concentrati su insegnanti e medici che si sono rifiutati di collaborare con le autorità russe nelle loro regioni d'origine occupate.

Ma ad oggi le motivazioni per imprigionare qualcuno sono sempre più banali: anche se leghi alla tua bici un nastro con i colori nazionali dell'Ucraina, blu e giallo, rischi di pagare un caro prezzo. «Non c'è logica», dice il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, che è stato arrestato quando le forze russe hanno preso la sua città, ma è stato scambiato con nove soldati russi nel giro di una settimana.

Il destino dell'impiegata amministrativa Olena Yahupova

Il sindaco di Melitopol stima che circa 500 civili ucraini siano al momento in custodia russa solamente nella sua città. La Convenzione di Ginevra proibisce in generale la detenzione arbitraria o la deportazione forzata di civili e afferma che ai prigionieri deve essere consentito di comunicare con le loro famiglie, assumere un avvocato e impugnare le accuse contro di loro.

Olena Yahupova mentre si sottopone a una radiografia in un ospedale di Zaporizhzhia lo scorso maggio. KEYSTONE/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Ma prima devono essere trovati. Centinaia di civili finiscono in un luogo forse ancora più pericoloso delle carceri: le trincee nei territori ucraini occupati. Tra questi la 50enne Yahupova, impiegata amministrativa arrestata nella regione di Zaporizhia nell'ottobre 2022, forse perché sposata con un soldato ucraino.

I russi l'hanno sequestrata da casa sua in ottobre e le hanno chiesto di fornire loro informazioni sul marito. Le hanno messo un sacchetto di plastica sul viso e l'hanno fissato con del nastro adesivo, le hanno colpito la testa con una bottiglia piena d'acqua e l'hanno strangolata con un cavo. È stata anche trascinata fuori dalla sua cella e portata in giro per la città per identificare i residenti filoucraini. Non l'ha fatto.

Lavoro forzato in uniforme russa

In un'altra occasione, Olena è stata costretta a rispondere alle domande di un soldato russo, davanti a una telecamera in funzione, dietro la quale c'era un soldato con una pistola puntata contro di lei. Le è stato detto che sarebbe stata rilasciata se avesse dato le risposte giuste. Ma non sapeva quali fossero queste risposte giuste e l'hanno riportata in cella.

Tre mesi dopo, lei e altri due prigionieri sono stati trasportati al fronte dai soldati russi. E uno gli aveva dato delle pale. «Ora farai qualcosa di buono per la Federazione Russa», ha detto. Ed è stato così che a metà marzo stava scavando trincee, insieme a più di una dozzina di altri ucraini, tra uomini d'affari, uno studente e un insegnante.

La donna ha visto altri equipaggi in lontananza, sorvegliati dai soldati armati. La maggior parte indossava uniformi e stivali russi. «A volte lavoravamo anche 24 ore su 24 se si aspettavano un'ispezione», dice uno degli ucraini imprigionati, che poi è riuscito a scappare.

Sparato al cane, casa saccheggiata

Anche Yahupova è riuscita a liberarsi, ma quando è tornata a casa, dopo più di cinque mesi, tutto quello che possedeva era stato rubato dalla sua abitazione e avevano sparato al suo cane. Adesso è al sicuro in un territorio controllato dall'Ucraina e si è riunita a suo marito.

Gli abusi descritti da Yahupova sembrano essere comuni. La tortura è stata una costante, e non solo per ottenere informazioni, ha affermato ciascuno degli ex detenuti intervistati da AP. Inoltre, quasi 100 foto di prove ricevute da AP dagli investigatori ucraini mostrano strumenti di tortura trovati nelle aree liberate di Kherson, Kiev e Kharkiv.

Molti di questi erano simili a quelli descritti dai civili liberati. Alcuni hanno parlato di elettroshock usando telefoni da campo, radio o batterie, una procedura che un uomo ha detto che i russi chiamavano «chiama tua madre» o «chiama Biden».

Il destino della docente di matematica Viktoria Andruscha

Viktoria Andruscha, un'insegnante di matematica della scuola elementare, è stata arrestata dai soldati russi alla fine di marzo 2022 dopo che avevano saccheggiato la casa dei suoi genitori e trovato foto di veicoli russi sul suo cellulare. Un mese dopo era in una prigione in Russia, dove le è stato detto che l'Ucraina era stata sconfitta e non voleva indietro nessun civile.

Come tanti altri, è stata picchiata con pugni, manganelli o barre. Le hanno anche coperto il viso coi sacchetti di plastica diverse volte. «C'è stato un punto in cui ho detto di fare di me quello che volevano. Non mi importava», ha detto. Dopo circa sei mesi di prigionia, è stata rilasciata tramite uno scambio di prigionieri.

Viktoria Andruscha. YouTube/Associated Press

Il padre di Anna Wulko è stato uno dei primi civili arrestati. L'allora 50enne è stato arrestato dai russi nella sua casa in un sobborgo di Kiev nel marzo 2022 dopo che si era rifiutato di fargli usare la sua abitazione, hanno detto i vicini di sua figlia.

Nel maggio 2022 era in una prigione a Kursk, in Russia. Da allora sua figlia ha ricevuto solo una lettera scritta a mano che è arrivata sei mesi dopo il suo arresto e quattro mesi dopo che l'ha scritta. «È passato un anno, più di un anno», dice Wulko. «Quanto tempo ancora deve passare?».