Disordini nella prigione di Guayaquil, in Ecuador Keystone

È salito in Ecuador a 19 il numero dei detenuti morti nei disordini scoppiati tre giorni fa nel carcere di El Litoral, nella provincia meridionale di Guayas.

Le forze dell'ordine entrate in azione in altri sei centri di reclusione hanno ottenuto il rilascio di almeno 120 agenti di custodia mantenuti in ostaggio per 24 ore.

Di fronte alla grave emergenza, riferisce il portale di notizie Primicias, forze congiunte dell'esercito e della polizia, in coordinamento con il Servizio nazionale di assistenza agli adulti privati della libertà (Snai) sono riuscite a prendere il controllo dei padiglioni otto e nove del carcere di El Litoral, dove hanno potuto constatare la morte di 19 reclusi e il ferimento di altri undici.

L'intervento delle forze di sicurezza continuava nella serata di ieri, ha reso noto il Segretariato generale della presidenza, in altri sette padiglioni della prigione.

La stessa fonte ha confermato che ha confermato che ieri pomeriggio sono stati rilasciati 120 agenti di custodia, su un totale di 137 che sono stati presi in ostaggio il giorno precedente nei centri di detenzione di Napo, Cañar, Azuay, Loja, Cotopaxi e El Oro.

SDA