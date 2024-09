L'Ecuador cerca di dare un sollievo economico alle famiglie. Nell'immagine: il presidente Daniel Noboa. Keystone

Nessuna bolletta elettrica per tre mesi per le famiglie ecuadoriane che consumino meno di 180 kiloWatt mensili. Questa la misura di «sollievo economico» annunciata oggi dal presidente del paese sudamericano Daniel Noboa per il primo trimestre del nuovo anno.

Il governo calcola che aiutare in questo modo circa tre milioni e mezzo di consumatori che rientrano nella categoria residenziale, il cui consumo medio nel 2023 è stato di 127kW.

L'iniziativa arriva a due giorni dal blackout nazionale, dovuto ad un guasto tecnico con effetto a cascata su tutto il territorio del paese, e mira ad alleggerire i bilanci domestici, oltre che a contenere i consumi di luce elettrica nei mesi di forte siccità, tra ottobre e marzo.

Il risparmio per famiglia sarà di 20 dollari mensili, il costo 180 kW/h alle tariffe attuali.

Una misura populista, giudicano alcuni, che non attacca alla radice il problema della crisi elettrica e petroliera in sui si trova il paese.

Alte temperature e mancanza di precipitazioni stanno infatti già causando grandi incendi forestali, che sommati alla scarsità idrica fanno temere nuovi «apagones» (blackout del somministro di energia elettrica) in un prossimo futuro.

