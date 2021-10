Al voto oltre 2 milioni di lombardi in 236 Comuni

Oltre due milioni di elettori sono chiamati al voto in Lombardia. Nell'immagine d'archivio il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Keystone

Seggi aperti in Lombardia dove oggi, domenica, e lunedì in 236 Comuni si vota per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Alle urne sono chiamati in totale oltre 2 milioni di lombardi che potranno votare oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Le sfide più importanti sono a Milano e Varese. Nel capoluogo lombardo il sindaco uscente di centrosinistra Giuseppe Sala tenta il bis ma deve fare i conti soprattutto con il candidato del centrodestra Luca Bernardo.

Anche a Varese la sfida è tra il sindaco uscente del centrosinistra Davide Galimberti e il candidato del centrodestra Matteo Luigi Bianchi.

Venti sono i Comuni con più di 15 mila abitanti chiamati a votare e che quindi, qualora nessuno degli sfidanti dovesse avere la maggioranza assoluta al primo turno, decideranno con il ballottaggio tra i due candidati con maggiori preferenze il prossimo 17 e 18 ottobre.

Tra questi Codogno (Lodi), il paese dove l'anno scorso venne scoperto il primo paziente italiano di Covid, e si voterà anche a Morterone, il Comune più piccolo d'Italia dove 31 elettori sceglieranno tra il candidato del Partito Gay Lgbt+ e il uso sfidante di una lista civica.

SDA