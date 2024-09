Elon Musk a Taylor Swift: «Ti darò un figlio». Ecco cosa ne pensa la figlia 20enne del tycoon

Il patron di Tesla ha commentato ironicamente la presa di posizione di Taylor Swift. KEYSTONE

Taylor Swift si è schierata politicamente, sostenendo Kamala Harris nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi. Elon Musk fa scuotere la testa a molte persone con la sua bizzarra reazione.

Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Taylor Swift si è schierata apertamente a favore dei democratici Kamala Harris e Tim Walz.

Elon Musk, che sostiene il repubblicano Trump in campagna elettorale, ha reagito alla dichiarazione della Swift con un commento bizzarro su X.

Le sue parole hanno suscitato lo stupore di molti: «Ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti anche a costo della mia vita».

La figlia ventenne di Musk prende le distanze dal padre e sostiene la posizione politica di Swift.

Il commento di Musk si riferiva ad un botta e risposta fra J.D. Vance, candidato vicepresidente di Trump, e la stessa Swift. Mostra di più

Taylor Swift, la cantante pop di maggior successo di tutti i tempi, si è nuovamente palesata in campo politico. Mercoledì ha commentato le elezioni presidenziali statunitensi e ha dichiarato in un post su Instagram, a seguito del primo dibattito televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump: «Voterò per Kamala Harris e Tim Walz», motivando poi la sua scelta.

Come riporta la NZZ, secondo i sondaggi un terzo della popolazione statunitense - 333 milioni di persone - dichiara di essere fan di Taylor Swift. E considerando gli oltre 284 milioni di follower su Instagram, è chiaro che le dichiarazioni politiche dell'artista abbiano raggiunto moltissime persone.

Elon Musk vuole «dare un figlio a Taylor Swift»

Elon Musk, che sostiene il repubblicano Donald Trump nella campagna elettorale statunitense, ha risposto sulla propria piattaforma «X»: «Va bene Taylor... hai vinto... ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti anche a costo della mia vita».

Le reazioni sono state immediate, e non sorprende che molte persone siano state irritate dalla dichiarazione di Musk; sui social, è stato detto di tutto.

La reazione di Elon Musk al sostegno pubblico di Taylor Swift a Kamala Harris nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi non si è fatta attendere - ed è stata irritante. X: @elonmusk (Screenshot)

Anche la figlia ventenne di Musk, Vivian Jenna Wilson, è stata coinvolta nel dibattito sulla piattaforma «Threads».

Ha scritto: «Sì, ho visto il tweet. L'odioso ed insensato incel (red: involuntary celibate, ovvero «maschio eterosessuale che non riesce a instaurare rapporti con il genere femminile») si conferma odioso ed insensato incel. Non ho molto da aggiungere, è semplicemente aberrante. Vorrei solo dire a chi leggerà questo tweet, non lasciate che la gente vi parli così. È ovviamente ripugnante, degradante e incredibilmente sessista. Vi meritate di meglio».

Vivian Jenna Wilson, figlia di Elon Musk, risponde al post del padre diretto a Taylor Swift sulla piattaforma meta "Threads". Threads: @vivllainous (Screenshot)

La Wilson ha chiarito che, a differenza del padre, con cui è in contrasto da tempo, non è una sostenitrice di Trump: «Il tempismo dell'endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris non poteva essere migliore. Non vedo l'ora di vedere le Swifties alle urne! Votate blu».

Giova ricordare che generalmente con il colore blu si identificano i sostenitori del partito democratico e con il colore rosso quelli del partito repubblicano.

I fan della Swift, gli Swifties, sono fedeli e politicamente attivisti - un gruppo di elettori che Kamala Harris e il suo compagno di corsa Tim Walz possono sfruttare bene in campagna elettorale.

Nuova immagine per la «gattofila senza figli»

I retroscena della bizzarra disputa «politica» risalgono all'estate, quando è emersa una registrazione audio del candidato vicepresidente di Trump, J.D. Vance, nella quale si riferiva a importanti donne democratiche come a «gattofile senza figli che sono infelici della loro vita».

Le persone senza figli in genere non pensano alle conseguenze a lungo termine delle loro decisioni perché il futuro non le interessa, ha spiegato il repubblicano.

Taylor Swift, orgogliosa proprietaria di tre gatti di nome Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button, ha risposto con umorismo a questo commento nel suo post riferendosi a se stessa come a una «gattofila senza figli», ribaltando così il termine dispregiativo.

Taylor Swift sostiene la candidata alle presidenziali americane Kamala Harris. Instagram: @taylorswift (Screenshot)

Sebbene non sia noto se la Swift voglia mettere su famiglia prima o poi, Musk si distingue chiaramente dall'immagine senza figli del suo presunto avversario con i suoi almeno dodici figli avuti da tre donne, e una visione di espansione dell'umanità.

In diretta Tim Walz s'è detto felice del sostegno di Swift

Nel frattempo, Kamala Harris e il suo team hanno apprezzato il sostegno di Swift. In un'intervista in diretta su «MSNBC», Tim Walz ha espresso la sua gratitudine e ha incoraggiato gli Swifties a partecipare alle elezioni.

Anche la stessa Swift si è rivolta ai suoi fan: «Ho fatto le mie ricerche e ho preso la mia decisione. Ora dovete fare la vostra scelta».

Da anni Swift è politicamente schietta e si batte per i diritti delle donne, per i diritti della comunità queer e per leggi più severe sulle armi. Resta da vedere se Elon Musk e i suoi commenti riusciranno ad essere più di un semplice scalpore mediatico.

Taylor Swift sostiene Kamala Harris: Tim Walz reagisce in diretta