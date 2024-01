Jeffrey Epstein Keystone

Si alza il velo su oltre 150 persone legate alla vicenda giudiziaria di Jeffrey Epstein, il finanziere americano suicidatosi in cella a New York nel 2019 mentre aspettava il processo per traffico sessuale di minorenni.

I loro nomi sono stati tenuti segreti per anni finché un giudice non ha stabilito che non c'è alcuna giustificazione legale per continuare a mantenerli sotto sigillo.

La prima tranche di documenti non sembra contenere alcuna rivelazione bomba, scrive la Cnn, aggiungendo che le trascrizioni delle deposizioni includono riferimenti a diversi nomi importanti già emersi in passato, tra cui quelli del principe Andrea e dell'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.

Gran parte delle informazioni contenute nei documenti sono già state rese pubbliche attraverso i media e altri procedimenti giudiziari, spiega l'emittente.

Tuttavia, si tratta della prima volta che questi documenti – depositati presso un tribunale – vengono rilasciati attraverso il sistema legale.

SDA