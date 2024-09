Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan spetta alle strutture globali agire rapidamente per fermare gli "attacchi disumani di Israele contro il Libano". (Foto d'archivio) Keystone

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha affermato che il popolo libanese è il nuovo bersaglio della «politica israeliana di genocidio, occupazione e invasione».

«Nessuno che abbia una coscienza può accettare, scusare o giustificare un simile massacro», ha scritto su X. «Il governo israeliano sta diventando sempre più sconsiderato poiché è coccolato dalle potenze che forniscono armi e munizioni per i suoi massacri; sta sfidando tutta l'umanità, i valori umani e il diritto internazionale».

Erdoğan ha affermato che spetta alle strutture globali, in particolare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, agire rapidamente per fermare gli «attacchi disumani di Israele contro il Libano». In precedenza ha accusato Israele di genocidio, ha chiesto che fosse punito nei tribunali internazionali e ha criticato le nazioni occidentali per aver sostenuto l'assalto militare del paese.

