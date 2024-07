Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan (da sinistra), il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e il primo ministro del Regno Unito Kier Starmer, durante il vertice dell'Allenaza atlantica, a Washington. Keystone

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky che sono stati avviati i lavori per rilanciare l'iniziativa sul grano, un patto conclusosi circa un anno fa dopo l'uscita della Russia dall'accordo.

SDA

«Ho assicurato che la nostra squadra continuerà con questo lavoro. Ci stiamo preparando a tenere una conferenza in Turchia riguardo alla sicurezza alimentare e alla libertà di navigazione in base alla messa in pratica delle decisioni prese durante la Conferenza sulla pace in Ucraina», tenutosi sul Bürgenstock (NW) il 15 e il 16 giugno scorsi, ha dichiarato Erdogan – come riferisce Anadolu – in riferimento ad un incontro con Zelensky, a margine del vertice NATO di Washington.

L'accordo sull'Iniziativa per il grano nel Mar Nero (Black Sea Grain Iniziative) è stato trovato a Istanbul alla fine del luglio del 2022 ed è stata sottoscritta da Mosca, Kiev e Ankara sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Il patto ha permesso l'esportazione di grano e altri prodotti alimentari da vari porti dell'Ucraina attraverso un corridoio sicuro nel Mar Nero. In circa un anno, sono stati esportati 32,9 milioni di tonnellate di grano e altri prodotti alimentari in vari Paesi del mondo ma, nel luglio del 2023, Mosca si è sfilata dal patto, dopo avere criticato le restrizioni sull'esportazione dei suoi prodotti alimentari.

SDA