Le armi nucleari israeliane, «la cui esistenza è riconosciuta dai ministri» dello Stato ebraico, dovrebbero essere oggetto di investigazione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).

Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intervenendo al vertice di Riad con i Paesi arabi, come riporta Anadolu, e rivendicando che «Gerusalemme è la nostra linea rossa».

«La questione delle armi nucleari, la cui esistenza è stata ammessa dai ministri israeliani, dovrebbe essere indagata. Se ci sono bombe nucleari contrabbandate fuori dal controllo dell'Aiea, devono essere rivelate» ha riferito Erdogan.

L'amministrazione israeliana, che si comporta come il «bambino viziato dell'Occidente», è obbligata a risarcire i danni che ha causato, ha rivendicato il presidente turco, chiedendo nuovamente il cessate il fuoco e dicendosi pronto «a fare gli sforzi necessari, anche come garanti, per preservare la pace che verrà stabilita».

