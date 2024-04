Gerhard Schröder, che domenica compie 80 anni, ha ricoperto la la carica di cancelliere delle Germania dal 1998 al 2005. Keystone

In occasione dell'80esimo compleanno dell'ex cancelliere, il primo canale pubblico tedesco ha realizzato un documentario in cui Gerhard Schröder difende la propria amicizia con il presidente russo Vladimir Putin e sostenendo che le elezioni in Russia sono libere.

«In Russia ci sono elezioni libere, non si può negare», ha detto il socialdemocratico Schröder nel documentario realizzato dall'Ard seguendo per mesi l'ex-cancelliere e la moglie Soyeon anche mentre giocano a golf o fanno viaggi di lavoro in Cina.

La «democrazia» di Putin è «a volte migliore, a volte peggiore», ha sostenuto.

Putin «si fida di me», ha detto inoltre Schröder come riporta il quotidiano Bild oggi in edicola.

«Gas-Gerd», come è soprannominato l'esponente Spd per i suoi incarichi in società del gasdotto Nord Stream, ha riferito di essere stato «sorpreso» dal desiderio di mediazione degli ucraini all'epoca del suo viaggio a Mosca all'inizio del conflitto con la Russia.

L'ex-cancelliere ha rivelato di non aver concordato la visita con il governo tedesco dato che la Cancelleria non è «mai stata a tenuta stagna» e quindi «non volevo mettere a repentaglio la missione».

Schröder ha poi ammesso di non aver criticato il suo amico Putin in quell'incontro ma, ha notato che «si trattava di risolvere un conflitto. Non serviva affatto fare del moralismo».

E comunque le continue critiche alla sua «relazione speciale» con Putin gli rimbalzano addosso e non si «lascia provocare» per prendere le distanze dal presidente russo, sintetizza Bild: l'amicizia «deve rimanere», ha affermato l'ex-cancelliere che compie gli anni domenica prossima.

