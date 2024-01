I finlandesi sono chiamati oggi alle urne per eleggere il nuovo presidente. Keystone

Aprono oggi alle 9 ora locale in Finlandia i seggi elettorali per l'elezione del nuovo presidente, le urne si chiuderanno alle 20, il 44,6% degli aventi diritto ha già votato in anticipo, come riferisce il quotidiano Helsingin Sanomat.

Lo spoglio comincerà subito dopo le 20. Per la Finlandia è la prima elezione nazionale dopo lo storico ingresso di Helsinki nella Nato, avvenuto lo scorso aprile.

A contendersi la vittoria al primo turno saranno l'ex premier ed ex europarlamentare Alexander Stubb, esponente di spicco del partito di centrodestra dell'attuale presidente Sauli Niinisto, e l'ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, appartenente ai Verdi ma candidato come indipendente.

Haavisto, 65enne ex ministro degli Esteri, spera di diventare il primo presidente verde e il primo presidente gay del Paese, è secondo nei sondaggi, ma il favorito sembra essere l'ex primo ministro Alexander Stubb.

Stando ai sondaggi della vigilia diffusi dall'emittente nazionale Yle, Stubb sarebbe in testa con circa il 27% dei consensi, seguito da Haavisto al 23%.

In corsa ci sono anche l'ultranazionalista dei Veri Finlandesi e attuale presidente del Parlamento di Helsinki (l'Eduskunta), Jussi Halla-aho, dato in forte crescita al 18% grazie soprattutto al consenso dei giovani, e il governatore della Banca di Finlandia ed ex commissario europeo, Olli Rehn, al 12%.

Ancora più staccata (al 5%) la commissaria Ue – ora in congedo – per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, schierata con i Socialdemocratici.

