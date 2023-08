La Finlandia, insieme agli altri paesi nordici, è uno dei principali donatori del Programma internazionale dell'Unesco per lo sviluppo della comunicazione (Ipdc). (Foto simbolica) Keystone

La Finlandia ha destinato 400 mila euro per finanziare, per i prossimi due anni, il programma Unesco per lo sviluppo dei media e la libertà di stampa nei paesi in via di sviluppo e in quelli che affrontano situazioni di conflitto o post-disastro.

La Finlandia è membro attivo dal 2019 del Consiglio intergovernativo del Programma internazionale dell'Unesco per lo sviluppo della comunicazione (Ipdc) che promuove media liberi, indipendenti e pluralistici. Lo scorso mese il Programma Unesco ha stanziato un totale di 1,6 milioni di dollari per 43 progetti in tutto il mondo.

La Finlandia, insieme agli altri paesi nordici, è uno dei principali donatori dell'Ipdc. Solo nel 2022, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia hanno contribuito collettivamente con oltre un milione di dollari per sostenere le iniziative del Programma.

SDA