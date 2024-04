Il capo di stato maggiore della Bundeswehr, generale Carsten Breuer. Keystone

«Le esercitazioni militari avranno un impatto sulla quotidianità in Germania. L'esercito tedesco, in quest'epoca, deve esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi».

SDA

Lo ha detto il capo di stato maggiore della Bundeswehr, le forze armate tedesche, generale Carsten Breuer, in una conferenza stampa in corso a Berino.

«Dobbiamo esercitarci come in tempi di emergenza, come in guerra», ha aggiunto, sottolineando che si tratta di esercitazioni nominate «Quadriga», che si realizzeranno nel contesto della Nato.

«I cittadini tedeschi vedranno più truppe di quanto avvenga usualmente», ha aggiunto Breuer, ricordando che la Germania ha nell'operazione Quadriga un «ruolo chiave», nell'ambito della più grande esercitazione Nato dall'attacco della Russia all'Ucraina.

Per il comandante Nato Alexander Sollfrank: «La manovra Steadfast Defender (di cui fa parte Quadriga) mostra la determinazione della Nato. Alle esercitazioni, nel contesto dell'Alleanza, prenderanno parte 90.000 militari di 32 nazioni, anche la Svezia».

Il contributo tedesco è di 12.000 soldati e 3000 veicoli, è stato spiegato in conferenza stampa.

«Le esercitazioni saranno decisive anche in futuro, come deterrenza per ogni aggressore», ha concluso Sollfrank.

SDA